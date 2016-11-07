12 жриц любви задержали в сауне на Ново-Рыбинской

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«12 жриц любви задержали в сауне на Ново-Рыбинской»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 25.01 09:33 [ + 5 – ]

Когда притон с едро-проститутками лживыми и алчными закроют!? Надоел беспредел этих особей, всему простому народу!

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 09:57 [ + -1 – ]

Спрос рождает предложение. Не девушек надо наказывать, а клиентов этих заведений, которые не хотят мыться дома, вместе с женой в ванне.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 25.01 10:17 [ + 5 – ]

25.01 09:57 Вот и 13я жрица любви "нарисовалась" тоскливая АКSМ-захарья. Удалось убежать от облавы?