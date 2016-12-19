«Полиция задержала бомбилу, изнасиловавшего пассажирку на севере Петербурга»

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Общество
А еще надо проверить, есть ли у него патент на частный извоз.
Сдается, что таксист из рода аульных ишаков? Посланный по путёвке путино-едрисьего режима, "поднимать экономику." Весь город Ленинград засрали такими мигрантами! Ничего! Все одно лживая и алчная власть обиралок-обещалок рухнет! Кто куда побежит!? А, за ними и чуханы аульные на ишаках и арбах побегут!
Судя по характеру и деталям преступления - стопроцентно ишак навозный!!! Теперь все - откатал свое чурка!!!! Молодцы полисмены!!! Отработали четко!!!
Доказать что "бомбила" мигрант аульный легко. Засунуть биту кой куда. Если наркота посыплется, то всё ясно и доказано!
Потерпевшей дятлице-захарьевне АКSМ, мои соболезнования, по поводу отнятия денег. Понятно теперь, из за чего она тоскует. Ничего заработает ещё. Умение есть, главное.
Не минусите дятла. Здаётся мне, что ему за минуса доплачивают. Просто игнор
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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