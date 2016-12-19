Полиция задержала бомбилу, изнасиловавшего пассажирку на севере Петербурга

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«Полиция задержала бомбилу, изнасиловавшего пассажирку на севере Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 17:38 [ + -1 – ]

А еще надо проверить, есть ли у него патент на частный извоз.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 24.01 18:16 [ + 11 – ]

Сдается, что таксист из рода аульных ишаков? Посланный по путёвке путино-едрисьего режима, "поднимать экономику." Весь город Ленинград засрали такими мигрантами! Ничего! Все одно лживая и алчная власть обиралок-обещалок рухнет! Кто куда побежит!? А, за ними и чуханы аульные на ишаках и арбах побегут!

скальпель 24.01 18:51 [ + 10 – ]

Судя по характеру и деталям преступления - стопроцентно ишак навозный!!! Теперь все - откатал свое чурка!!!! Молодцы полисмены!!! Отработали четко!!!

Йeти 24.01 19:42 [ + 6 – ]

Доказать что "бомбила" мигрант аульный легко. Засунуть биту кой куда. Если наркота посыплется, то всё ясно и доказано!

Йeти 24.01 20:18 [ + 4 – ]

Потерпевшей дятлице-захарьевне АКSМ, мои соболезнования, по поводу отнятия денег. Понятно теперь, из за чего она тоскует. Ничего заработает ещё. Умение есть, главное.

koschke 24.01 20:20 [ + 2 – ]

Не минусите дятла. Здаётся мне, что ему за минуса доплачивают. Просто игнор