В феврале на стадионе на Крестовском острове покажут бесплатное мотошоу

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«В феврале на стадионе на Крестовском острове покажут бесплатное мотошоу»

махоня 24.01 17:17 [ + -2 – ]

ФУУУУтбол когда будет?

НЕСТОР 24.01 18:45 [ + 5 – ]

Для этой .уйни надо было истратить более 40миллиардов?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 24.01 18:47 [ + 5 – ]

Лучше бы убогая е-дрисня с кризисом, коррупцией и нищетой населения боролась! Чем клоунадой заниматься, на разворованном стадионе!Мало наворовали? Ещё хочется пыль в глаза пустить? И, хот на этом шоу чего то поиметь?

монк-аль-ахри 24.01 19:16 [ + 5 – ]

а украденное властью бабло положим в центре стадиона столбиками. байкеры между этих столбиков и кататься будут. заднесранов проедет с полосатой власовской тряпкой в руках. а потом споёт таня Буланова. вместе с ваенгой и стасом махайловым. миха боярский снимет шляпу и перекрестит ею всех приблудших на стадиум придурков. лепота!!!!

Йeти 24.01 19:47 [ + 3 – ]

Пи-пи-пи......, поехали задоподставки 3,14дры! Какие едрисьи чиновники воровали - таких и байкеров наняли для шоу!