«В феврале на стадионе на Крестовском острове покажут бесплатное мотошоу»

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Общество
Лучше бы убогая е-дрисня с кризисом, коррупцией и нищетой населения боролась! Чем клоунадой заниматься, на разворованном стадионе!Мало наворовали? Ещё хочется пыль в глаза пустить? И, хот на этом шоу чего то поиметь?
а украденное властью бабло положим в центре стадиона столбиками. байкеры между этих столбиков и кататься будут. заднесранов проедет с полосатой власовской тряпкой в руках. а потом споёт таня Буланова. вместе с ваенгой и стасом махайловым. миха боярский снимет шляпу и перекрестит ею всех приблудших на стадиум придурков. лепота!!!!
Пи-пи-пи......, поехали задоподставки 3,14дры! Какие едрисьи чиновники воровали - таких и байкеров наняли для шоу!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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