В ювелирном на Большевиков парень примерил цепочку за 9 тысяч рублей и сбежал, не расплатившись

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«В ювелирном на Большевиков парень примерил цепочку за 9 тысяч рублей и сбежал, не расплатившись»

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 16:00 [ + -2 – ]

Шустрый парень

махоня 24.01 17:14 [ + 0 – ]

Похоже сегодня у парня будет первый секс за цепочку. А когда милиция его поймает - будет второй секс!