Партию перца с вредителем из Марокко не пустили на прилавки Петербурга

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«Партию перца с вредителем из Марокко не пустили на прилавки Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 15:24 [ + 0 – ]

Можно ли уточнить, что такое трипс и на что он влияет в плане здоровья.