В Шушарах за парковку на тротуаре "Мерседес" "украсили" подгузником и его содержимым

Детский подгузник надели на ручку водительской двери, а на капот установили пакет с мусором.

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Обсуждение темы:

«В Шушарах за парковку на тротуаре "Мерседес" "украсили" подгузником и его содержимым»

dexter 24.01 15:18 [ + 7 – ]

Великолепный и поучительный стрит-арт!

Всем тротуарщикам по подгузнику !

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 15:26 [ + -2 – ]

Можно было просто оставить записку с просьбой не парковаться.

Hиф-Hиф 24.01 15:29 [ + -7 – ]

Найти этих срулей робингудов и заставить слизать языком все гуано с машины, а подгузник -- сожрать!

Иоан Грозный 24.01 19:56 [ + -2 – ]

осталось сделать анализ кала и исходя из генетического материала, найти виновного, и втащить