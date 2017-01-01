Обсуждение темы:

«В Петербурге пятеро подростков с ножом и газовым баллончиком ограбили 17-летнего парня»

А почему к самому младшему самую строгую меру применили?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 24.01 18:01 [ + 6 – ]

Ограбили на на 100 рублей, придурки. Теперь сидите на баланде по несколько лет. И думайте, как хороша воровская романтика?