Грузовик с мертвецом за рулем таранил припаркованное авто в Киришах

По предварительным данным, у водителя остановилось сердце.

По предварительным данным, у водителя остановилось сердце.



Как сообщает 47news со ссылкой на МУ УЗНТ «Кириши», информация о ДТП поступила спасателям в 13:50. Во дворе дома 1 по проспекту Героев в Киришах грузовик MAN врезался в припаркованный легковой автомобиль Mazda.



Оказалось, что 44-летний водитель большегруза умер за рулем, и неуправляемая машина въехала в легковушку.



По предварительной информации, причиной смерти водителя стала остановка сердца.



Напомним,

Смерть водителя за рулем привела к ДТП в Ленобласти днем 23 января.Как сообщаетсо ссылкой на МУ УЗНТ «Кириши», информация о ДТП поступила спасателям в 13:50. Во дворе дома 1 по проспекту Героев в Киришах грузовик MAN врезался в припаркованный легковой автомобиль Mazda.Оказалось, что 44-летний водитель большегруза умер за рулем, и неуправляемая машина въехала в легковушку.По предварительной информации, причиной смерти водителя стала остановка сердца.Напомним, в середине ноября пожилой водитель скончался за рулем иномарки «Фольксваген Транспортер» в центре Петербурга.







Обсуждение темы: «Грузовик с мертвецом за рулем таранил припаркованное авто в Киришах» Тоскливый Дятел Терпило 24.01 14:56 [ + 1 – ]

Броское название. Вначале я подумал о зомби. ЛоЛо 24.01 14:56 [ + 2 – ]

Заголовки статей иногда просто поражают... merlin 24.01 16:14 [ + 7 – ]

среди дальнобойщиков очень высокая смертность - наши соболезнования родным и близким погибшего

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