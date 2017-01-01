На Вербной мужчина выпрыгнул из окна во время полицейской облавы

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«На Вербной мужчина выпрыгнул из окна во время полицейской облавы»

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 14:57 [ + 0 – ]

Может быть оправдают за тяжестью травм.