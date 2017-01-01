В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника на Сикейроса

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«В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника на Сикейроса»

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 14:47 [ + -1 – ]

Никогда бы не подумал, что человек с таким милым, располагающим к доверию лицом, способен на плохой поступок.

утро&лето 24.01 16:39 [ + -1 – ]

Пфф... я думал что судя по заточке это прожжённый киллер, провернувший дело на лям зелени и которого никогда не поймают, а это обычный тупой алкаш ((

Фрекен Бок 24.01 16:59 [ + 0 – ]

Ну что Вы утро&лето))))

Дятел сказал, что это "милейший , располагающий к доверию человек"

скальпель 24.01 18:53 [ + 2 – ]

Вот поэтому к Тебе, Дятел, у меня и многих комментаторов такое "жесткое, непредвзятое отношение". Тычешь пальцем в кал и кричишь, что это благоухающие розы!!!