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«В Петербурге с начала сезона гриппа умерли три человека»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 24.01 18:07 [ + 2 – ]

Наша едрисня лечить не способна. Медицина на уровне средневековья! Умеют свой народ обирать, и плакаться, что на здравоохранение денег нет! Какая власть убогая - такая и медицина, для простого народа!