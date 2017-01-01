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«В Петербурге будут судить водителя, который в пьяном угаре насмерть сбил пешехода на тротуаре»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 24.01 18:38 [ + 3 – ]

Таких водятлов прямой дорогой на зону! И давать реальные срока побольше! Чтобы было время обдумать за что и про что алкаш на зоне ест баланду и бесплатно ишачит! Жаль, что высокопоставленная едрисня, уходит от наказания! Не буду перечислять громкие ДТП со смертельными исходами. Думаю все в курсе. Кому интересно, найдите в поисковике, Яндекс или на другом браузере.