«В Петербурге будут судить водителя, который в пьяном угаре насмерть сбил пешехода на тротуаре»

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Общество
Умиляет трагическая цепочка событий. Нечаянно выпил, машинально сел за руль, по неосторожности убил... ". Одним словом, обстоятельства непреодолимой силы, так и подталкивают к оправдательному приговору.
Таких водятлов прямой дорогой на зону! И давать реальные срока побольше! Чтобы было время обдумать за что и про что алкаш на зоне ест баланду и бесплатно ишачит! Жаль, что высокопоставленная едрисня, уходит от наказания! Не буду перечислять громкие ДТП со смертельными исходами. Думаю все в курсе. Кому интересно, найдите в поисковике, Яндекс или на другом браузере.
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18:51, 16 января
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