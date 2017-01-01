На трассе "Вологда - Новая Ладога" тройное ДТП с двумя грузовиками на несколько часов парализовало движение

Невнимательный водитель фуры врезался в попутную легковушку и вылетел на встречку.

Невнимательный водитель фуры врезался в попутную легковушку и вылетел на встречку.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на правоохранительные органы региона, ДТП произошло 23 января около 19.40 на 428-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. 45-летний водитель грузовика забыл о дистанции и врезался в попутный Toyota Land Cruiser.



После удара фуру вынесло на встречную полосу. Там она столкнулась с MAN. Из-за этого на несколько часов и было заблокировано движение. О пострадавших не сообщается.



Напомним,

Накануне вечером в Бокситогорском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Авария на несколько часов парализовала движение по трассе.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на правоохранительные органы региона, ДТП произошло 23 января около 19.40 на 428-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. 45-летний водитель грузовика забыл о дистанции и врезался в попутный Toyota Land Cruiser.После удара фуру вынесло на встречную полосу. Там она столкнулась с MAN. Из-за этого на несколько часов и было заблокировано движение. О пострадавших не сообщается.Напомним, накануне днем на Мурманском шоссе в лобовом ДТП два человека погибли, еще трое получили различные травмы.







Обсуждение темы: «На трассе "Вологда - Новая Ладога" тройное ДТП с двумя грузовиками на несколько часов парализовало движение» Тоскливый Дятел Терпило 24.01 12:47 [ + 0 – ]

Хорошо, что фура с MAN столкнулась. Будь легковая, быть беде.

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