Две "соцработницы" под предлогом "денежной реформы" поменяли 81-летней бабушке 80 тысяч на подделки

Инцидент произошел на Дальневосточном проспекте.

Инцидент произошел на Дальневосточном проспекте.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в полицию поступило заявление от 81-летней петербурженки о том, что 23 января около полудня в ее квартиру дома 76 на Дальневосточном проспекте проникли две неизвестные женщины под видом сотрудников социальной службы и завладели 80 тысячами рублей.



Пожилая женщина пояснила, что изначально на домашний телефон ей позвонила неизвестная злоумышленница и, представившись соцработником, сказала, что к ней домой придет ее коллега. Когда в квартиру к потерпевшей пришли якобы социальные работницы, одна из них пояснила, что в настоящее время происходит обмен старых денег на новые.



Далее они попросили деньги у хозяйки квартиры, чтобы переписать серийные номера. Затем они вернули купюры. Только после ухода злоумышленниц пожилая петербурженка поняла, что купюры поддельные и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне в Невском районе Петербурга очередная пенсионерка стала жертвой мошенниц, которые под видом соцработников похитили у пожилой женщины ее сбережения.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в полицию поступило заявление от 81-летней петербурженки о том, что 23 января около полудня в ее квартиру дома 76 на Дальневосточном проспекте проникли две неизвестные женщины под видом сотрудников социальной службы и завладели 80 тысячами рублей.Пожилая женщина пояснила, что изначально на домашний телефон ей позвонила неизвестная злоумышленница и, представившись соцработником, сказала, что к ней домой придет ее коллега. Когда в квартиру к потерпевшей пришли якобы социальные работницы, одна из них пояснила, что в настоящее время происходит обмен старых денег на новые.Далее они попросили деньги у хозяйки квартиры, чтобы переписать серийные номера. Затем они вернули купюры. Только после ухода злоумышленниц пожилая петербурженка поняла, что купюры поддельные и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что в Красном Селе мошенницы под предлогом "денежной реформы" украли у 84-летней бабушки крупную сумму денег.







Обсуждение темы: «Две "соцработницы" под предлогом "денежной реформы" поменяли 81-летней бабушке 80 тысяч на подделки» махоня 24.01 20:22 [ + -1 – ]

Вот так уборщицы с магнита и разбогатели. ДедЗаxар 24.01 22:02 [ + -1 – ]

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