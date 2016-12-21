Полиция задержала разбойника, который в парадных нападал на женщин и, ударяя их бутылкой по голове, отнимал имущество
18:48
Тэги: нападения, разбой, травмы, пострадавшие, деньги, ленобласть, задержания
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Общество
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«Полиция задержала разбойника, который в парадных нападал на женщин и, ударяя их бутылкой по голове, отнимал имущество»
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