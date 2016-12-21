Полиция задержала разбойника, который в парадных нападал на женщин и, ударяя их бутылкой по голове, отнимал имущество

На счету у негодяя как минимум два эпизода.

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Обсуждение темы:

«Полиция задержала разбойника, который в парадных нападал на женщин и, ударяя их бутылкой по голове, отнимал имущество»

утро&лето 24.01 19:08 [ + -2 – ]

Похоже этого придурка по мобилке и нашли.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 24.01 19:13 [ + 5 – ]

Самого бы на зону и определить ПМЖ под нары!

Йeти 24.01 19:37 [ + 4 – ]

Какой он разбойник? Баба натуральная! Раз нападал на женщин.