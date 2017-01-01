Обсуждение темы:

«В Ленобласти 77-летнего извращенца приговорили к 9 годам колонии за систематическое развращение 13-летнего мальчика»

Чтобы там на зоне и сдох, старый извращенец!

Вы ничего не перепутали ? какие в 77 лет могут быть действия сексуального характера !, ну если только с "уткой" которая живёт под кроватью.