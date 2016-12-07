"Снятие порчи" на Ветеранов закончилось для девушки пропажей всех драгоценностей

Добычей неизвестной цыганки стали золотые кольца, цепочка с крестиком и подвеска.

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Обсуждение темы:

«"Снятие порчи" на Ветеранов закончилось для девушки пропажей всех драгоценностей»

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 12:43 [ + -3 – ]

Ловкость рук. За фокусы нужно платить.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 24.01 12:58 [ + 5 – ]

Вот мне интересно, какая чуйка у цыган кому подойти и предложить снять порчу, видят людей как рентген на ком золото на улице не май месяц все ж

Всезнайка 24.01 13:50 [ + 6 – ]

Нормальные люди цыганчу за версту обходят или просто посылают на ...й