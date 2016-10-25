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Движение по Тучкову мосту могут открыть уже в конце 2017 года (фото)

11:10
Тэги: мосты, ремонт, реконструкция, петроградка, васильевский остров
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Тэги: мосты, ремонт, реконструкция, петроградка, васильевский остров
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Общество
Обсуждение темы:
«Движение по Тучкову мосту могут открыть уже в конце 2017 года (фото)»
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koschke 24.01 12:30 [ + 2 ]

Ага "ай эм гарантиид" и подпись бургомистра.

Hиф-Hиф 24.01 12:41 [ + 5 ]



Не договаривает редакция. Фактически строят новый Тучков мост. В 65 году пролеты сделали целиком железобетонными. Очень скоро выяснилось, что это техническое решение оказалось х...э-э-э... плохим. И теперь пролеты заменяют на полностью металлические. См. картинку.


Предвижу, что то же самое грозит мосту Александра Невского, который в те же 60-е годы построен по той же модной бетонной технологии.

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 12:49 [ + 0 ]

Ниф-НИф! Поделитесь пожалуйста, как возможно получать такие высокого качества фото и размещать их здесь.

Hиф-Hиф 24.01 13:22 [ + 0 ]

Для Дятла.
О размещении картинок.
1. В Эксплорере находите картинку.
2. Правой кнопкой мыши кликаете по картинке.
3. Во всплывшем меню нажимаете нижнюю строчку "Свойства"
4. Во всплывших свойствах копируете УРЛ-адрес.
5. Вставляете его в строку "Вставить изображение" под окном для написания комментария на сайте "Газета СПб". Далее ОК и ссылка вставляется в текст комментария.

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 14:52 [ + 0 ]

Спасибо большое, Ниф-Ниф. Но боюсь, что для моего уровня интеллекта это слишком сложно.

Историк 24.01 16:14 [ + 3 ]

А в это время в стране, где нет нефти и газа:
"Министерство транспорта и коммуникации Финляндии заморозило проект разработки системы платных автотрасс в республике. Об этом ведомство уведомило в опубликованном накануне пресс-релизе."

Всего комментариев - 6

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