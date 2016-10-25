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«Движение по Тучкову мосту могут открыть уже в конце 2017 года (фото)»





Не договаривает редакция. Фактически строят новый Тучков мост. В 65 году пролеты сделали целиком железобетонными. Очень скоро выяснилось, что это техническое решение оказалось х...э-э-э... плохим. И теперь пролеты заменяют на полностью металлические. См. картинку.





Предвижу, что то же самое грозит мосту Александра Невского, который в те же 60-е годы построен по той же модной бетонной технологии.