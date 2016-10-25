Движение по Тучкову мосту могут открыть уже в конце 2017 года (фото)
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Общество
Не договаривает редакция. Фактически строят новый Тучков мост. В 65 году пролеты сделали целиком железобетонными. Очень скоро выяснилось, что это техническое решение оказалось х...э-э-э... плохим. И теперь пролеты заменяют на полностью металлические. См. картинку.
Предвижу, что то же самое грозит мосту Александра Невского, который в те же 60-е годы построен по той же модной бетонной технологии.
Ниф-НИф! Поделитесь пожалуйста, как возможно получать такие высокого качества фото и размещать их здесь.
Для Дятла.
О размещении картинок.
1. В Эксплорере находите картинку.
2. Правой кнопкой мыши кликаете по картинке.
3. Во всплывшем меню нажимаете нижнюю строчку "Свойства"
4. Во всплывших свойствах копируете УРЛ-адрес.
5. Вставляете его в строку "Вставить изображение" под окном для написания комментария на сайте "Газета СПб". Далее ОК и ссылка вставляется в текст комментария.
Спасибо большое, Ниф-Ниф. Но боюсь, что для моего уровня интеллекта это слишком сложно.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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