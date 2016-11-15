Жителя Васильевского будут судить за стрельбу по музею

Инцидент произошел в октябре прошлого года.

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Обсуждение темы:

«Жителя Васильевского будут судить за стрельбу по музею»

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 12:13 [ + -2 – ]

Правильнее было бы сказать, за стрельбу по автомобилю.