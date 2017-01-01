Житель Петербурга пять лет развращал падчерицу
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Общество
Итак, 5 лет она ждала пока он развращал, а затем видно решила, что дальше некуда и заявила.
5 лет терпела и потом когда уже самой стало не хватать, побежала в полицию?! Однако.
Врет, небось, стерва!
То есть пока муж работал, жена позволяла развратных действия над ребенком? А как деньги закончились...
Нужна проверка мамаши, не является ли она соучастницей преступления
да тут стопудово возникает третье лицо,а ей надо от балласта избавиться( то бишь мужа)
До фига таких случаев, 100% лажа. Зато эфективно как. сразу под стражу. Так на кого угодно можно сказать...Разводилово...
Млин, сколько людей даже до суда не дожили, замученные сокамерниками за то, чего не совершали. А потом выясняются детали типа квартирного вопроса или горячей любви родственников со стороны жены.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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