Житель Петербурга пять лет развращал падчерицу

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«Житель Петербурга пять лет развращал падчерицу»

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 10:02 [ + 5 – ]

Итак, 5 лет она ждала пока он развращал, а затем видно решила, что дальше некуда и заявила.

Альфа 24.01 11:31 [ + 2 – ]

5 лет терпела и потом когда уже самой стало не хватать, побежала в полицию?! Однако.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 24.01 12:36 [ + 3 – ]

То есть пока муж работал, жена позволяла развратных действия над ребенком? А как деньги закончились...

Нужна проверка мамаши, не является ли она соучастницей преступления

Историк 24.01 13:00 [ + 4 – ]

Гложат меня смутные сомнения в отношении жилплощади.

SCORPION69 24.01 14:11 [ + 5 – ]

да тут стопудово возникает третье лицо,а ей надо от балласта избавиться( то бишь мужа)

Неzнайка. 24.01 14:32 [ + 6 – ]

До фига таких случаев, 100% лажа. Зато эфективно как. сразу под стражу. Так на кого угодно можно сказать...Разводилово...

Александр. 24.01 15:24 [ + 5 – ]

Млин, сколько людей даже до суда не дожили, замученные сокамерниками за то, чего не совершали. А потом выясняются детали типа квартирного вопроса или горячей любви родственников со стороны жены.