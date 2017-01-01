6-летняя гимнастка чуть не лишилась глаза на тренировке в Петербурге

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«6-летняя гимнастка чуть не лишилась глаза на тренировке в Петербурге»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 24.01 12:31 [ + 0 – ]

ХГ Красивый вид спорта, кстати считается одним из менее травмоопасным. У Кабаеевой тоже была травма из-за яркого освещения булава подброшенная вверх, упала и рассекла бровь.

Спорт есть спорт.. До свадьбы заживет!





Тоскливый Дятел Терпило 24.01 12:45 [ + 0 – ]

Помню у меня однажды эспандер из рук вырвался. Чуть челюсть не сломал.