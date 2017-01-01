Посетителя зарезали у кафе на Наличной: под подозрением диджей заведения

Погибший приехал в Петербург из Находки.

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Обсуждение темы:

«Посетителя зарезали у кафе на Наличной: под подозрением диджей заведения»

koschke 24.01 12:42 [ + 1 – ]

Этот диджей, случайно не лезгинку в этой жральне врубал?