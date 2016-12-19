На севере Петербурга бомбила изнасиловал пассажирку и отобрал у нее валюту

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«На севере Петербурга бомбила изнасиловал пассажирку и отобрал у нее валюту»

Неzнайка. 24.01 09:43 [ + 18 – ]

Говорено тысячи раз- к бомбилам не садиться, да все невдомек....

SCORPION69 24.01 09:44 [ + 11 – ]

наверняка друзья дятла постарались,а может и он сам

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 10:07 [ + -1 – ]

Номера домой она хорошо запомнила. Надеюсь и номер машины тоже.

Тоскливый Дятел Терпило 24.01 11:18 [ + -3 – ]

А у водилы для утра неплохая эрекция. Можно позавидовать.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 24.01 12:45 [ + 5 – ]

Девушка у которой 100$ и 100€ могла себе позволить вызвать официальное такси. Видимо решила сэкономить. Теперь придется намного больше отдавать врачу венерологу.

Иванов1 24.01 13:30 [ + 4 – ]

Я угорал - весь ночной заработок шкуры забрал!!! Смешно- около гостиниц и порта садится баба с валютой в кармане в виде 100$ и 100 евро - кто она?

утро&лето 24.01 16:48 [ + 1 – ]

А может горничная или официантка из гостиницы с честно заработанными чаевыми домой возвращалась.

скальпель 24.01 19:10 [ + 4 – ]

... Если, конечно, это не вариант, обрисованный выше Ивановым1 24.01 13:30, - то опять остается только грызть локти ...

... Не понимаю, хоть убейте, - ну почему отдельным особам так нравится приобретать жизненный опыт, не учась на чужих ошибках (в том числе - посредством регулярного чтения комментариев к разделу "Происшествия" данного интернет-ресурса), а через насильственный разрыв третьими лицами (коих и на кол-то сажать чересчур гуманно ...) собственных половых органов??? Или без этого у красавиц складывается ощущение впустую прожитой и бесцельно потраченной молодости????



... Кстати, Дятел, для насильников с неплохой эрекцией есть одно очень хорошее медицинское спецсредство. Его наименование один в один совпадает с моим ником ...