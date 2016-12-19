«На севере Петербурга бомбила изнасиловал пассажирку и отобрал у нее валюту»

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Общество
Номера домой она хорошо запомнила. Надеюсь и номер машины тоже.
А у водилы для утра неплохая эрекция. Можно позавидовать.
Девушка у которой 100$ и 100€ могла себе позволить вызвать официальное такси. Видимо решила сэкономить. Теперь придется намного больше отдавать врачу венерологу.
Я угорал - весь ночной заработок шкуры забрал!!! Смешно- около гостиниц и порта садится баба с валютой в кармане в виде 100$ и 100 евро - кто она?
А может горничная или официантка из гостиницы с честно заработанными чаевыми домой возвращалась.
... Если, конечно, это не вариант, обрисованный выше Ивановым1 24.01 13:30, - то опять остается только грызть локти ...
... Не понимаю, хоть убейте, - ну почему отдельным особам так нравится приобретать жизненный опыт, не учась на чужих ошибках (в том числе - посредством регулярного чтения комментариев к разделу "Происшествия" данного интернет-ресурса), а через насильственный разрыв третьими лицами (коих и на кол-то сажать чересчур гуманно ...) собственных половых органов??? Или без этого у красавиц складывается ощущение впустую прожитой и бесцельно потраченной молодости????
... Кстати, Дятел, для насильников с неплохой эрекцией есть одно очень хорошее медицинское спецсредство. Его наименование один в один совпадает с моим ником ...
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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