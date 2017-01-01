Мужчина в женской одежде попался на хранении наркотиков в Красносельском районе

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Обсуждение темы:

«Мужчина в женской одежде попался на хранении наркотиков в Красносельском районе»

скальпель 23.01 17:36 [ + 13 – ]

... Опустили одну деталь - при задержании трансвестит громко кричал, что является всего лишь тетушкой Чарли из Бразилии, где в лесах (как теперь, увы, и в наших городах ...) много-много диких обезьян!

koschke 23.01 17:43 [ + 5 – ]

А где милонов?

Тоскливый Дятел 23.01 17:52 [ + -10 – ]

В три часа ночи любой вызывает подозрение.

смерч 23.01 18:10 [ + 2 – ]

Зачем вы так..Человек может только с Европы приехал и не успел переодеться..

АКSМ-3,14др.олька 23.01 19:02 [ + -4 – ]

Это мы с тоскливой дятлисей чудили. Ха-ха-ха.....