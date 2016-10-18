У фотографов-эксплуататоров изъяли двух сов в центре Петербурга
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Общество
Что, сов спасли за то спасибо!
Ещё бы у всей алчной и лживой е-дристоты всё бы похищенное у людей забрали и вернули народу!
Необходимо обязать фотографов пожизненно платить алименты за беспощадную эксплуатацию совы и енота, и возместить стоимость их лечения.
На клопах и тараканах и так деньги делают)))Выводят-то их не бесплатно...А за то,что сов спасли,спасибо...
Всезнайка а ты откуда так информирован про тараканов и клопов?Их вроде нету уже лет двадцать,или ты их выращиваешь и продаёшь.
10 января 2017 года в силу вступил приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ об Утверждении правил заготовки древесины.
Главными изменениями стали:
- разрешение коммерческих рубок в лесах, где доля кедра составляет 44%. До этого было 25%.
- отсутствие в документе ограничений вырубки деревьев в местах обитания краснокнижных животных.
По мнению экологов, эти изменения способны нанести весомый ущерб российскому лесу: снизится биологическое разнообразие таёжных лесов, увеличится незаконная заготовка леса, массовая вырубка и экспорт древесины.
вот вам и минприроды.поганое ворье.
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18:51, 16 января
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