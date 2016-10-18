У фотографов-эксплуататоров изъяли двух сов в центре Петербурга

Обсуждение темы:

«У фотографов-эксплуататоров изъяли двух сов в центре Петербурга»

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 23.01 16:45 [ + 7 – ]

Что, сов спасли за то спасибо!

Ещё бы у всей алчной и лживой е-дристоты всё бы похищенное у людей забрали и вернули народу!

Тоскливый Дятел 23.01 16:48 [ + -2 – ]

Необходимо обязать фотографов пожизненно платить алименты за беспощадную эксплуатацию совы и енота, и возместить стоимость их лечения.

смерч 23.01 18:06 [ + 2 – ]

Ну на всём делают деньги!Скоро на клопах и тараканах начнут.

Всезнайка 23.01 18:29 [ + 1 – ]

На клопах и тараканах и так деньги делают)))Выводят-то их не бесплатно...А за то,что сов спасли,спасибо...

смерч 23.01 19:02 [ + 1 – ]

Всезнайка а ты откуда так информирован про тараканов и клопов?Их вроде нету уже лет двадцать,или ты их выращиваешь и продаёшь.