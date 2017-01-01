По факту взрыва газа в деревне Лаголово возбуждено уголовное дело
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Общество
Сам этот долбуючий дрищщщ и взорвал дом.
http://47channel.ru/event/Nerazdelennaya_lyubov_privela_k_vzrivu_gaza_v_mnogoetazhke_v_Lagolovo/
Опять же в рамках версии 25-летний мужчина и есть подрывник. Бытового газа жителей дома по их же просьбе лишили именно из-за него. В конце прошлого года после фиаско на любовном фронте молодой человек в присутствии соседей обещал проститься с жизнью. Да так чтобы и всем вокруг не поздоровилось.
Елена Гурьянова, пострадавшая:
- Бегал и говорил о том, что если ко мне не вернется моя девушка – я покончу собой и взорву весь дом.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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