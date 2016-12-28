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«Пьяный посетитель ресторана на Бадаева пытался задушить полицейского»

Чего спрашивается Медведев, переименовал милицию в полицаев. Где, какое улучшение стало от этого. Бьют убогих все кому не лень. Хоть, еще жандармедию создавай, полицию охранять! Умеют, лиши, бабушек гонять, торговок. Да демонстрации подавлять, когда им в помощь бронетехнику пригонят и самих соберут не хило! Потому народ и не любит полицаев.