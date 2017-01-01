Шоппинг в "Мега-Дыбенко" закончился для инженера пропажей авто за 4 миллиона

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Обсуждение темы:

«Шоппинг в "Мега-Дыбенко" закончился для инженера пропажей авто за 4 миллиона»

Анжей Стамбулянский 23.01 15:36 [ + 12 – ]

На этом мега Дыбенко, много ворья! Будьте бдительны, черномазых опасайтесь!

Тоскливый Дятел 23.01 15:46 [ + -13 – ]

Не понимаю, как можно угнать с парковки ТЦ, там же шлагбаумы.