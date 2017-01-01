В Петербурге арестовали 26-летнего парня, который во время ссоры насмерть заколол разбитой бутылкой своего оппонента

Трагедия произошла в парадной одного из домов на улице Матроса Железняка.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге арестовали 26-летнего парня, который во время ссоры насмерть заколол разбитой бутылкой своего оппонента»

Galina Belova 23.01 15:35 [ + 11 – ]

теперь дом отдохнёт, от этого 26 летнего подонка.

дедИвaн 23.01 15:38 [ + 15 – ]

Кстати, едрисьи депутаты приняли закон, чтобы платиковую тару - всю заменить на стеклотару. Видно, чтобы больше травм и убийств было? Не говорю о битом стекле. Которое в разы возрастёт.