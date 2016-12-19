В Петербурге 8-летний лжетеррорист с телефона одноклассницы сообщил о "ядерной бомбе" в школе

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«В Петербурге 8-летний лжетеррорист с телефона одноклассницы сообщил о "ядерной бомбе" в школе»

смерч 23.01 18:08 [ + 8 – ]

Ржу не могу..Он не сказал под какой партой или в каком туалете она положена?

скальпель 23.01 18:22 [ + 12 – ]

... У малого-то котелок варит ... Нет вот, чтобы со своего мобильного тренькнуть ... Нет, девчонку надо подставить!!! Тьфу ты, прости Господи!!! Такой маленький, а уже п...дор и с..ка!!! Вот тут-то закон о декриминализации побоев со стороны близких очень даже не помешает!!!

... А наше поколение выросло на Томе Сойере, который, наоборот, на себя принял удар за порванную Бекки Тэтчер страницу из книжки учителя ... Не тому, видать, сейчас в школе учат ...

Тоскливый Дятел 23.01 18:46 [ + -7 – ]

Не только в школе учат, но и в семье. Как говорится, яблочко от яблоньки. Главное, результата он добился: отмены контрольной или диктанта.

АКSМ-3,14др.олька 23.01 18:59 [ + -4 – ]

Какой умный мальчик. Не по годам развитый

Йeти 23.01 20:40 [ + 5 – ]

Сама е-дристота и плодит таких дебилов. Госдура приняла закон, воспитывать детей надо без наказания, за любые проступки. Если накажешь, шлёпнешь своё чадо. Быстро привлекут к уголовной отвественности. А ребёнка в дет.дом!Вот такие дебилы и вырастают, при опеке госдуровской едрисни! Сдаётся там тоже заседают полные дебилы безмозглые! Иначе бы так не жили в самой богатой стране в мире!