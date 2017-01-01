В Ленобласти солдат-танкист угнал у командира иномарку и попал в ДТП

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти солдат-танкист угнал у командира иномарку и попал в ДТП»

koschke 23.01 14:43 [ + 6 – ]

Великая! Могучая! Ни кем не победимая!