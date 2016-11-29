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Из озера Долгого выловили погибшего любителя подводной охоты

13:42, 23 января
Тэги: смерть, вода, красносельский район, рыбалка
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Тэги: смерть, вода, красносельский район, рыбалка
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Общество
Обсуждение темы:
«Из озера Долгого выловили погибшего любителя подводной охоты»
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Тоскливый Дятел 23.01 14:54 [ + -10 ]

Наверное увлекся погоней и не заметил как кислород закончился.

Анжей Стамбулянский 23.01 15:38 [ + 2 ]

Двоешник написал не Долгого озера а Долгое!

Vignat 23.01 21:23 [ + 0 ]

Зимой на подводную охоту?! Он вообще нормальный был?

Всего комментариев - 3

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