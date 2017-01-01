«К среде в Петербурге похолодает до минус 10, но уже на следующий день в город вернется плюсовая температура»

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Общество
Проблема в том, что есть большая толпа бездельников и пизд*болов, называющих себя властью Петербурга. Любой гололёд был бы ни по чём, если бы улицы посыпали песком. Я был вынужден сегодня покидать квартиру. Первая проблема возникает, когда вы сходите со своего же крыльца. Задача - не сломать копчик. На улице вы чувствуете себя замёрзшим кизяком на люду. Вынужден был сегодня переходить мост через Смоленку на Наличной. Ничего, кроме мата сказать не мог. Ни подняться на мост, ни спуститься. Не удивительно, что при этом бакинском гастарбайтере в губерах уже почти 4 тысячи жителей города получили травмы. В Баку-то гололёда не бывает. Давайте его в Баку и пошлём. Тем паче, что мы его не выбирали - нам его навязали как губера.
Уважаемый Монк-аль-Ахри! Совершенно согласен с Вами в том, что передвижение по улице сейчас сопряжено с большим риском для здоровья. Основная вина все-таки лежит на коммунальных службах, которые не посыпают песком естественные пути миграции населения. Если не хватает механизированных средств, я предложил бы привлечь дополнительное количество мигрантов, вручить им ведра и отправить с утра разбрасывать песок. Наш дом обслуживает дворник-узбек, его зовут Закир, который заботливо посыпает песок на крыльцо, ступени и прилегающую территорию. Губернатора нам не навязывали, его предложили.
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18:51, 16 января
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