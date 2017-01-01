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«К среде в Петербурге похолодает до минус 10, но уже на следующий день в город вернется плюсовая температура»

Проблема в том, что есть большая толпа бездельников и пизд*болов, называющих себя властью Петербурга. Любой гололёд был бы ни по чём, если бы улицы посыпали песком. Я был вынужден сегодня покидать квартиру. Первая проблема возникает, когда вы сходите со своего же крыльца. Задача - не сломать копчик. На улице вы чувствуете себя замёрзшим кизяком на люду. Вынужден был сегодня переходить мост через Смоленку на Наличной. Ничего, кроме мата сказать не мог. Ни подняться на мост, ни спуститься. Не удивительно, что при этом бакинском гастарбайтере в губерах уже почти 4 тысячи жителей города получили травмы. В Баку-то гололёда не бывает. Давайте его в Баку и пошлём. Тем паче, что мы его не выбирали - нам его навязали как губера.