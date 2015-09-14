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Более 40 кило нелегального сыра и форели отобрали у петербуржцев на границе с Финляндией

12:38, 23 января
Тэги: продукты, граница, финляндия, таможня
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Тэги: продукты, граница, финляндия, таможня
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Общество
Обсуждение темы:
«Более 40 кило нелегального сыра и форели отобрали у петербуржцев на границе с Финляндией»
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Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 23.01 13:18 [ + 24 ]

Эти убогие и жадные едристы своё производство продовольственное не могут наладить! Развалили всё сельское хоз-во и людей, негодяи, отнимают,то что сумели купить. Клоуны импортзаместительские, а не демократическое государство. Верней дерьмо-кратическин недоумки!

Сергей Козлов 23.01 13:20 [ + 17 ]

Правильно зачем привозить хорошую и качественную еду из за кордона.Нужно травится всяким исскуственным гамном российского производства и поддерживать российского"производителя".)))

Неzнайка. 23.01 14:23 [ + 15 ]

Неслыханное преступление, почему "негодяи" до сих пор на свободе, а продукты не сожжены?

Историк 23.01 14:44 [ + 16 ]

Совсем обнаглели, захотелось хороших продуктов?! Всем жрать техническое пальмовое масло.

Тоскливый Дятел 23.01 15:08 [ + -21 ]

С ними поступили справедливо, проявили заботу об их здоровье и даже скорее о здоровье других граждан. Очевидно, что ввоз в таких объемах предназначен не для собственного потребления, а для перепродажи. И тогда сыром могли бы отравиться несчастные жители города. А так они могут ежедневно покупать свежие продукты в магазинах шаговой доступности, сохранить здоровье и заодно поддержать отечественного производителя.

дедИвaн 23.01 15:23 [ + 20 ]

Дятел,не надоело тосковать и всякую чушь писать под своим НИКом и БабкиЗахарьевны? Заведи дома журнал, и под разными именами славь едрисню путинскую, мигрантов ишаков восхваляй и педро-ПЖиВ. Обменивайся сам с собой комментариями. Не обязательно клоунадой в газете заниматься! Надоела твоя тоска диванная..

Сержик 23.01 16:23 [ + 12 ]

Хороший сыр у фиников и стоит дешевле чем наше левое ..овно!

Hиф-Hиф 23.01 18:08 [ + 5 ]

Из нетленного...

- Мешочничать запрещено. Это всем известно.
Женщина готова отказаться от яиц, но она молит вернуть ей сало:
- По крайней мере сало отдайте. Что я скажу дома? Ведь это для детей!
- Обратитесь в министерство продовольствия с ходатайством о получении добавочных карточек, - скрипучим голосом говорит жандарм. - Нас это не касается. Следующий!
Женщина спотыкается, падает, ее рвет, и она кричит:
- За это умирал мой муж, чтобы дети наши голодали?!
- Следующий!

Hиф-Hиф 23.01 18:10 [ + 4 ]

Продолжение.
- За это умирал мой муж, чтобы дети наши голодали?!
- Следующий!
Никто не шевелится. Жандарм, который стоит нагнувшись, повторяет:
- Следующий! - Обозлившись, он выпрямляется во весь рост и встречается глазами с Вилли. - Вы следующий? - говорит он уже гораздо спокойнее.
- Я никакой, - недружелюбно отвечает Вилли.
- Что у вас под мышкой?
- Половина свиной головы, - откровенно заявляет Вилли.
- Вы обязаны ее отдать.
Вилли не: трогается с места. Жандарм колеблется и бросает взгляд на своего коллегу. Тот становится рядом, Это грубая ошибка. Видно, у них мало опыта в таких делах, они не привыкли к сопротивлению. Будь они опытнее, они сразу бы заметили, что мы - одна компания, хотя и не разговариваем друг с другом. Второму жандарму следовало бы стать сбоку и держать нас под угрозой наведенного револьвера. Правда, нас бы это не особенно обеспокоило: велика важность - револьвер!

Hиф-Hиф 23.01 18:11 [ + 4 ]

Продолжение.

Вместо этого жандарм становится рядом с коллегой на случай, если бы Вилли вздумал погорячиться.
Последствия тактической ошибки жандармов сказываются тотчас же. Вилли отдает свиную голову. Изумленный жандарм берет ее и тем самым лишает себя возможности защищаться, так как теперь обе руки у него заняты. В то же мгновение Вилли с полным спокойствием наносит ему такой удар по зубам, что жандарм падает.

Hиф-Hиф 23.01 18:12 [ + 4 ]

Окончание.
Прежде чем второй успевает шевельнуться, Козоле головой ударяет его под подбородок, а Валентин, подскочив сзади, так сжимает ему зоб, что жандарм широко разевает рот, и Козоле живо запихивает туда газету. Оба жандарма хрипят, глотают и плюются, но все напрасно, - рты у них заткнуты бумагой, руки скручены за спину и крепко-накрепко связаны их же собственными ремнями. Все это быстро сработано, но куда девать обоих?
Альберт знает. В пятнадцати шагах отсюда стоит уединенный домик с вырезанным в двери сердечком, - уборная. Несемся туда галопом. Втискиваем внутрь обоих жандармов. Дверь этого помещения дубовая, задвижки широкие и крепкие; пройдет не меньше часа, пока они выберутся. Козоле благороден: он даже ставит перед дверью оба жандармских велосипеда.
Окончательно оробевшие мешочники с трепетом следят за всей этой сценой.
- Разбирайте свои вещи, - с усмешкой предлагает им Фердинанд.

смерч 23.01 18:14 [ + 6 ]

О ниф нифа как дёрнуло наверное от финского сервелата.А по теме ну просто идиотизм!Это типа отдай колбасу дурак я всё прощу

dodger 23.01 20:11 [ + 3 ]

Ну уж если сыр стал деликатесом...

бармалей 23.01 20:21 [ + 3 ]

есть предложение.можно дятла пустить на колбасу и сдать ее нехватчикам с таможни.

Всего комментариев - 14

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