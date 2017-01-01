Женщина и ребенок оказались в больнице после полета Nissan в кювет на Мурманском шоссе

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«Женщина и ребенок оказались в больнице после полета Nissan в кювет на Мурманском шоссе»

Анжей Стамбулянский 23.01 13:24 [ + 8 – ]

Дура, еще и ребенка угробила бы. Кастрюля ее удел, а не вождение автомобиля!