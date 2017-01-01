В Петербурге поймали вора, который украл счетчик на воду стоимостью 19 тысяч рублей и сдал его в металлолом за 400 рублей

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«В Петербурге поймали вора, который украл счетчик на воду стоимостью 19 тысяч рублей и сдал его в металлолом за 400 рублей»

Йeти 23.01 20:07 [ + 2 – ]

Идиот! Люди, где нет таких счётчиков, всем домом скидываются на его установку! Чтобы гнилые и лживые ЖКХушники меньше обирали квартиросьёмщиков. Настучать бы по тыкве, чтоб всю жизнь ходил с желваками, на своей безмозглой дыне!