В Петербурге будут судить азиата-водителя автобуса, который, проехав на красный свет, насмерть сбил 77-летнего пешехода

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«В Петербурге будут судить азиата-водителя автобуса, который, проехав на красный свет, насмерть сбил 77-летнего пешехода»

Тоскливый Дятел 23.01 18:43 [ + -10 – ]

Предлагаю в новости о каждом конкретном ДТП уточнять национальность и происхождение водителя. Иначе, прослеживается некоторая тенденциозность в отношении уроженцев Средней Азии, что не есть хорошо, так как вызывает негативную реакцию у публики.

АКSМ-3,14др.олька 23.01 18:57 [ + -2 – ]

Друг моя дятел тоскливый,всё верно пишешь голубка моя. Всегда читаю с удовольствием твои комменты.

SCORPION69 23.01 19:11 [ + 7 – ]

Тоскливый Дятел слышь ты чурка недое,,,,,,,,,,я пасть закрой иначе просто вычислю тебя и тогда твои макаки не спасут от твоего словесного поноса,а эту мракобесину надо под каток положить падлу

capa 23.01 19:31 [ + 6 – ]

повесить суку черномазую!!

Йeти 23.01 20:00 [ + 8 – ]

Тоскливая дятел, чем чушь разную писать лучше бы шла работать. Хотя бы горничной. И то бы с кулёчком макарон, ежедневно уходила. Как тебе предложение сие? Заманчиво? Подумай?

Анжей Стамбулянский 23.01 20:13 [ + 6 – ]

Это я погоняло такое дал Тоскливый дятел, хотя думаю, что это не дятел, а дятлиха. А чурбана на столб подвесить вниз ногами!

НЕСТОР 23.01 20:14 [ + 6 – ]

Ничего черножопому не будет,НИЧЕГО. Таковы законы этого ублюдочного государства.