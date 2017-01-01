«В Петербурге будут судить азиата-водителя автобуса, который, проехав на красный свет, насмерть сбил 77-летнего пешехода»

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Общество
Предлагаю в новости о каждом конкретном ДТП уточнять национальность и происхождение водителя. Иначе, прослеживается некоторая тенденциозность в отношении уроженцев Средней Азии, что не есть хорошо, так как вызывает негативную реакцию у публики.
Друг моя дятел тоскливый,всё верно пишешь голубка моя. Всегда читаю с удовольствием твои комменты.
Тоскливый Дятел слышь ты чурка недое,,,,,,,,,,я пасть закрой иначе просто вычислю тебя и тогда твои макаки не спасут от твоего словесного поноса,а эту мракобесину надо под каток положить падлу
Тоскливая дятел, чем чушь разную писать лучше бы шла работать. Хотя бы горничной. И то бы с кулёчком макарон, ежедневно уходила. Как тебе предложение сие? Заманчиво? Подумай?
Это я погоняло такое дал Тоскливый дятел, хотя думаю, что это не дятел, а дятлиха. А чурбана на столб подвесить вниз ногами!
Ничего черножопому не будет,НИЧЕГО. Таковы законы этого ублюдочного государства.
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18:51, 16 января
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