Дама на "Ладе" сбила девочку на переходе Кондратьевского проспекта
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Общество
Что за дама? Снова автобледи, захаровна? Чтобы смотреть на дорогу? Губки красила? Таких лишать прав пожизненно!
Если вышагиваешь на свой зелёный свет,то всё равно надо по сторонам смотреть,зная что у нас таких вот уродов и уродок пруд пруди.Бережёного Бог бережёт!
Наверняка членосос свой мазала. Родственникам на нож ее поставить!
Переходим дорогу правильно:
Если женщина в 36 лет ездит за рулем Лада Приора, значит с головой у нее точно не все в порядке. Как она медицинское освидетельствование смогла пройти?
Пожелаю девочке скорей поправиться! Даму, автобледи лишить прав пожизненно! Чтобы какого еще ребенка, или просто пешехода - не задавила насмерть!
Равносильно уже зае*али эти тупорылые овцы за рулём и этот ослоёб дятел тоскливый со своими еб*чими коментами!!!
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18:51, 16 января
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