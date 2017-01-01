Дама на "Ладе" сбила девочку на переходе Кондратьевского проспекта

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Обсуждение темы:

«Дама на "Ладе" сбила девочку на переходе Кондратьевского проспекта»

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 23.01 12:06 [ + 23 – ]

Что за дама? Снова автобледи, захаровна? Чтобы смотреть на дорогу? Губки красила? Таких лишать прав пожизненно!

Всезнайка 23.01 12:26 [ + 6 – ]

Если вышагиваешь на свой зелёный свет,то всё равно надо по сторонам смотреть,зная что у нас таких вот уродов и уродок пруд пруди.Бережёного Бог бережёт!

НЕСТОР 23.01 12:48 [ + 14 – ]

Крыса она ,а не дама. Вешать таких сук надо.

Волк Лисыч 23.01 13:15 [ + 11 – ]

Наверное опять свисток красила, а на дорогу ноль внимания.

Анжей Стамбулянский 23.01 13:57 [ + 11 – ]

Наверняка членосос свой мазала. Родственникам на нож ее поставить!

Тоскливый Дятел 23.01 15:19 [ + -9 – ]

Если женщина в 36 лет ездит за рулем Лада Приора, значит с головой у нее точно не все в порядке. Как она медицинское освидетельствование смогла пройти?

дедИвaн 23.01 15:29 [ + 15 – ]

Пожелаю девочке скорей поправиться! Даму, автобледи лишить прав пожизненно! Чтобы какого еще ребенка, или просто пешехода - не задавила насмерть!

Артём Питерский 23.01 15:34 [ + 18 – ]

Равносильно уже зае*али эти тупорылые овцы за рулём и этот ослоёб дятел тоскливый со своими еб*чими коментами!!!