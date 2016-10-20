«В Пикалево полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить 18-летнего школьника, удирающего на ВАЗе»

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Общество
18 лет и ещё в школе учится? Не в начальных классах? При едрисне путинской ничему не стоит удивляться! После того как депутаты едристы протолкнули закон Крашенниникова, такие и деточки растут.
Поное отсуствие воспитания. Нельзя ни шлёпнуть, ни прикрикнуть ни отказать чаду, в чём либо! Вот и тут походили перед деточкой родня, видимо, на цырлах до 18ти летия. Что выросло? Сам видим
Ну и двоешник, если в 18, еще в школе учится!
Надо было вызвать вертолет, который навел бы на нарушителя прожектор и выпустил предупредительную автоматную очередь. А затем попросить компенсировать расходы, связанные с эксплуатацией воздушного судна, которые и составили бы стоимость ВАЗа.
18 летний балбес еще в школе учится? Мда...., "хорошая" смена подрастает при едро-путинском режиме!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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