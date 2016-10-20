Обсуждение темы:

«В Пикалево полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить 18-летнего школьника, удирающего на ВАЗе»

18 лет и ещё в школе учится? Не в начальных классах? При едрисне путинской ничему не стоит удивляться! После того как депутаты едристы протолкнули закон Крашенниникова, такие и деточки растут.

Поное отсуствие воспитания. Нельзя ни шлёпнуть, ни прикрикнуть ни отказать чаду, в чём либо! Вот и тут походили перед деточкой родня, видимо, на цырлах до 18ти летия. Что выросло? Сам видим