В Волхове молодой пьяный муж до смерти избил руками, ногами и подручными предметами свою 36-летнюю супругу

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«В Волхове молодой пьяный муж до смерти избил руками, ногами и подручными предметами свою 36-летнюю супругу»

Йeти 23.01 20:11 [ + 4 – ]

Придурок! Нельзя было тихо и мирно развестись? Теперь хлебай баланду на зоне! Сам захотел.

скальпель 23.01 22:47 [ + 3 – ]

.... А перед этим, наверное, думал: "А ничего! Сейчас разок в год можно! Штрафом отделаюсь!"

Всезнайка 23.01 23:40 [ + 1 – ]

Алкаш он и в Африке алкаш...Все алкаши-твари неконтролируемые...Когда видешь где-то пьяную морду,так и хочется взять арматуру или биту и въ@бать со всей силы...