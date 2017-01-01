В Волхове молодой пьяный муж до смерти избил руками, ногами и подручными предметами свою 36-летнюю супругу
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге поймали вора, который украл счетчик на воду стоимостью 19 тысяч рублей и сдал его в металлолом за 400 рублей
- На Ветеранов молодой негодяй обманом похитил у 75-летней старушки 35 тысяч рублей
- Открытие в лечении варикоза
- В Петербурге будут судить азиата-водителя автобуса, который, проехав на красный свет, насмерть сбил 77-летнего пешехода
- В Петербурге 8-летний лжетеррорист с телефона одноклассницы сообщил о "ядерной бомбе" в школе
- В парке в Купчино прохожие нашли мертвеца (фото)
- Мужчина в женской одежде попался на хранении наркотиков в Красносельском районе
- По факту взрыва газа в деревне Лаголово возбуждено уголовное дело
- Наркодилера из Белоруссии поймали на трассе "Скандинавия"
- У фотографов-эксплуататоров изъяли двух сов в центре Петербурга
- Пьяный посетитель ресторана на Бадаева пытался задушить полицейского
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Придурок! Нельзя было тихо и мирно развестись? Теперь хлебай баланду на зоне! Сам захотел.
.... А перед этим, наверное, думал: "А ничего! Сейчас разок в год можно! Штрафом отделаюсь!"
Алкаш он и в Африке алкаш...Все алкаши-твари неконтролируемые...Когда видешь где-то пьяную морду,так и хочется взять арматуру или биту и въ@бать со всей силы...
Умница, Всезнайка!!! Именно так и нужно "вести диалог" с этими животными! Только с подручными средствами в руке! Другого языка они просто не понимают! Сегодня одного такого видел - и тоже поймал себя на мысли, что без железной арматурины мои доводы просто до него не дойдут по причинам его скудоумия на уровне пещерной полуобезьяны ...
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Роман Орлов 18:56, 5 января
на новости