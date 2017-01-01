Обсуждение темы:

«Рыжебородого мертвеца нашли у павильонов в Апраксином дворе»

А зачем вообще про рыжего писать?Он в Питере эксклюзив что-ли?))А чебуреки кстати черные и редко когда другого окраса и масти...

Сколько пели про реконструкцию Апрахи, но воз и ныне там, а при Жоре она расцвела пышным цветом. Не пойму какая городу выгода, если черножопые там обогащаются без касс, без налогов ведут свой криминальный бизнес. Лучше бы китайцам в аренду на 50 лет отдали они бы быстро порядок навели.