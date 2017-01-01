На Васильевском разбойник ради мобильника и 13 тысяч налички несколько раз ударил ножом 29-летнюю женщину

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«На Васильевском разбойник ради мобильника и 13 тысяч налички несколько раз ударил ножом 29-летнюю женщину»

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 23.01 12:03 [ + 30 – ]

Не иначе как мигрантская шваль аульная!? Понаехало навозу ишачьего!

Неzнайка. 23.01 12:16 [ + 20 – ]

Мигрант не мигрант- ублюдок! Зачем ножом бить, и так бы все отдала. Таких выб..ядков самих на перо сажать нужно.

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 23.01 12:20 [ + 22 – ]

Незнайка, я не утверждаю, что 100% мигрант. Но сильно много их развелось ишаков аульных. Потому %% 90-95, попадает под подозрение!

Всезнайка 23.01 12:31 [ + 15 – ]

Дожили,бл@ха муха...уже из квартиры опасно выходить...Выйдешь,а тебя там уже поджидают с пёрышком в руках...Чебуры,суки совсем страх потеряли...Хоть бы кто ряды их проредил...

Сергей Козлов 23.01 13:22 [ + 10 – ]

Ублюдок пля.И неважно кто он приезжий или свой.

Тоскливый Дятел 23.01 15:24 [ + -12 – ]

Давайте дождемся результатов расследования; предполагаю, что это не первый подобный случай. Но думаю, что мигрант на такую глупость и жестокость не способен.

МИФОДИЙ 23.01 15:27 [ + 7 – ]

Похоже кто то за ней следил,я когда из дома выхожу только два хабарика в кармане и то не всегда...

Роберт 23.01 17:04 [ + 5 – ]

Наркот 100%.

скальпель 23.01 18:00 [ + 7 – ]

Подонок оказался не таким уж дебилом:

1. Нападение произошло утром, но не в будни, когда честные, порядочные люди идут на работу (чтобы батрачить на тех, кто не может им обеспечить даже безопасную жизнь ...) и свидетелей могло быть море (вплоть до того, что попался бы навстречу нормальный мужик при спецсредствах или спортсмен - там бы гада и завалил ...).

2. Сделал попытку "зачистить концы" - устранить потерпевшую и, одновременно с этим, главную, а может быть и единственную свидетельницу, хотя наверняка своими обезьяньими мозгами понимал, что за грабеж, отягощенный "мокрухой", впаяют "мама не горюй"!!!

скальпель 23.01 18:01 [ + 9 – ]

... Вместе с тем ножом действовал безграмотно (Слава Богу!!!) - на опытного рецидивиста, отправляющего на тот свет одним движением заточенной монеты, непохоже ...

Поддержу коллег - либо мигрант, либо наркоман ...

Не исключено, что оба фактора одновременно ...

Мы много раз говорили о том, что каждый выход за порог своей квартиры - это выход на линию фронта -

и вот, пожалуйста, очередное страшное подтверждение ...

Там что-то ранее вякал Тоскливый - "отдайте все и вас не тронут"??? Увы, ошибался ...

скальпель 23.01 18:11 [ + 8 – ]

... В любом случае - создан прецедент ...

... Когда веселая пьяная деваха, загулявшая на пустыре после полуночи, когда наивная молоденькая дурочка, бредущая одна по темному переулку в наушниках, мини-юбке и на высоких каблуках (на которых, увы, без спецподготовки далеко и быстро не убежишь ...) становятся персонажами криминальной хроники - это больно, обидно до слез ... Зла не хватает, в том числе и из-за их невежества и глупости ...

... Но здесь ... Это просто за гранью добра и зла ... Это как, если бы среди бела дня две чурки запихали в машину наугад выхваченную из толпы девчонку - которая бы билась, сопротивлялась, а "стадо баранов" шло бы мимо и прятало глаза ...

... Это просто не поддается никакой здравой логике ... Вмиг жить невинного человека, молодой красивой женщины разделилась на "до" и "после" ...

скальпель 23.01 18:15 [ + 9 – ]

... И теперь найти и сурово покарать это ополоумевшее животное - дело чести наших органов внутренних дел ...



... Почему на Ее месте не оказался я??? Возможно, это был бы мой последний бой, но этого нелюдя Ваш покорный слуга всяко прихватил бы с собой гореть в Аду ...

Тоскливый Дятел 23.01 18:57 [ + -2 – ]

Дорогой Скальпель! Несмотря на предвзятое, жесткое отношение к Тоскливому Дятлу, он искренне желает Вам, чтобы этот последний бой миновал Вас, и Вы продолжали радовать нас благородными порывами Вашей чистой души.