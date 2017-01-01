Две женщины пострадали в ДТП с автобусами в Колтушах

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Обсуждение темы:

«Две женщины пострадали в ДТП с автобусами в Колтушах»

Анжей Стамбулянский 23.01 11:49 [ + 8 – ]

Чурбанов вон из-за руля и из России!

махоня 23.01 13:02 [ + 1 – ]

- столкнулись два «ЛиАЗа»,



а на фото ПАЗы аульные