Нелегала из Узбекистана задержали за убийство женщины в Ленобласти

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«Нелегала из Узбекистана задержали за убийство женщины в Ленобласти»

Всезнайка 23.01 11:21 [ + 13 – ]

Приговор-на фарш его и на Родину...

НЕСТОР 23.01 11:26 [ + 14 – ]

Чурку в топку.

SCORPION69 23.01 11:54 [ + 17 – ]

сука черножопая а дятел их защищает видно он такой же урод как и эта саранча

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 23.01 12:12 [ + 19 – ]

Моя бы воля, всех их, мигрантов аульных, в месте с едрисней толерантной на зону, под нары.

махоня 23.01 13:01 [ + 2 – ]

Они жили вместе?

Vladlen 23.01 14:47 [ + 8 – ]

Все же русские бабы ,больные всеми частями.Бьет значит любит,если притащить домой ,так гастера.Идиотки.

Тоскливый Дятел 23.01 15:32 [ + -11 – ]

Заметьте, в ходе пьяной ссоры! Какой нормальный человек будет спаивать мигранта. Ведь они люди непьющие, к алкоголю непривычные, а она сама его напоила, довела до безумного состояния и получила в итоге "Благодарность". Сама виновата, и еще человеку жизнь сломала.

Руссия 23.01 18:35 [ + 2 – ]

Тоскливый дятел, тебя бы найти и проучить как следует что бы ты оказался в крайне тяжелом состоянии в больнице. Как ты уже всех зае*бал со своими чуркожопами. Открой глаза идиот. <iframe width="607" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZXuo9u_tA9g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Руссия 23.01 18:37 [ + 0 – ]

Бляд* нетак видео вставил