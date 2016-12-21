«Нелегала из Узбекистана задержали за убийство женщины в Ленобласти»

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Общество
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сука черножопая а дятел их защищает видно он такой же урод как и эта саранча
Моя бы воля, всех их, мигрантов аульных, в месте с едрисней толерантной на зону, под нары.
Все же русские бабы ,больные всеми частями.Бьет значит любит,если притащить домой ,так гастера.Идиотки.
Заметьте, в ходе пьяной ссоры! Какой нормальный человек будет спаивать мигранта. Ведь они люди непьющие, к алкоголю непривычные, а она сама его напоила, довела до безумного состояния и получила в итоге "Благодарность". Сама виновата, и еще человеку жизнь сломала.
Тоскливый дятел, тебя бы найти и проучить как следует что бы ты оказался в крайне тяжелом состоянии в больнице. Как ты уже всех зае*бал со своими чуркожопами. Открой глаза идиот. <iframe width="607" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZXuo9u_tA9g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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18:51, 16 января
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