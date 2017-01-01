Катание на кайтсёрфе по Финскому заливу закончилось для петербуржца реанимацией
10:46, 23 января
Тэги: финский залив, травмы, экстрим, красносельский район
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