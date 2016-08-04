Свидание с девушкой в отеле в Петербурге закончилось для таксиста стычкой с "охотниками на педофилов"
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Общество
А зачем тогда в отель повёз, если не хотел изнасиловать???...
Не удалась у вымогателей операция с подставой - вот и сбежали...
Может банально звучит? Но, стоит задуматься. Прежде чем вступать в контакт с малознакомыми еди АКSМзахарьевными, подумайте о спиде и вич! Эта зараза неизлечимая свирепствует вовсю!
Это разводилы.Знакомая уже для многих схема.Молодая баба спецом знакомится предлагает интим.Затем звонит кому то...ну а потом врывается типа брат девушки со своими дружками и предъявляет,что она несовершеннолетняя и вымогают деньги за"молчание".Ну или либо якобы "муж"врывается сценарий такой же.
Будем надеяться, что хоть первые полчаса для таксиста не прошли даром.
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18:51, 16 января
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