Свидание с девушкой в отеле в Петербурге закончилось для таксиста стычкой с "охотниками на педофилов"

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«Свидание с девушкой в отеле в Петербурге закончилось для таксиста стычкой с "охотниками на педофилов"»

Всезнайка 23.01 11:18 [ + 11 – ]

Таксист -дурак,а баба- шалава подставная...

Saymon Grapes 23.01 11:20 [ + -15 – ]

А зачем тогда в отель повёз, если не хотел изнасиловать???...

comandante Augusto 23.01 12:24 [ + 15 – ]

Не удалась у вымогателей операция с подставой - вот и сбежали...

Муж 3,14дро АКSМ,Захарьи 23.01 12:59 [ + 9 – ]

Может банально звучит? Но, стоит задуматься. Прежде чем вступать в контакт с малознакомыми еди АКSМзахарьевными, подумайте о спиде и вич! Эта зараза неизлечимая свирепствует вовсю!

Сергей Козлов 23.01 13:17 [ + 11 – ]

Это разводилы.Знакомая уже для многих схема.Молодая баба спецом знакомится предлагает интим.Затем звонит кому то...ну а потом врывается типа брат девушки со своими дружками и предъявляет,что она несовершеннолетняя и вымогают деньги за"молчание".Ну или либо якобы "муж"врывается сценарий такой же.

Тоскливый Дятел 23.01 15:36 [ + -9 – ]

Будем надеяться, что хоть первые полчаса для таксиста не прошли даром.