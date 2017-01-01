Иномарку и шесть миллионов отобрали у уборщицы "Магнита" на Ударников

Женщина обвинила в нападении своего сожителя, но потом забрала заявление из полиции.

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«Иномарку и шесть миллионов отобрали у уборщицы "Магнита" на Ударников»

Всезнайка 23.01 10:18 [ + 10 – ]

А чебуреки- -то нынче вон как разбогатели-то на уборке магазинов )))А вообще два сапога-пара...

Неzнайка. 23.01 12:24 [ + 11 – ]

Вообще черти чумызые окуели, то подала жалобу то забрала, надо было ментам раз..ебать этот притон... Да и бабло криминальное явно...

Дмитрий Беседин 23.01 13:45 [ + -2 – ]

На проспекте Ударников нет ни одного магазина сети Магнит. Небылицы выдумываем сами?

koschke 23.01 14:21 [ + 10 – ]

Рекламка от кадровиков магнита. Или наркоторговля всё таки прибыльное дельце. Только мучает один вопрос - кому на руси жить хорошо?

Тоскливый Дятел 23.01 14:48 [ + -9 – ]

А была ли вообще эта сумма? Стоило бы потребовать предъявить ее; в противном случае следует привлечь ее за ложный донос. А вообще приятно конечно, что наши трудовые мигранты так плодотворно трудятся и преуспевают. Мы привыкли видеть их на ржавых жигуленках, а теперь они уже приподнялись, на вполне достойной иномарке катаются. Наверное следует распространить положительный опыт работы Магнита со своими работниками на другие учреждения,

МИФОДИЙ 23.01 14:56 [ + 12 – ]

Теперь ясно где общак азиаты прячут у уборщицы...

смерч 23.01 18:04 [ + 2 – ]

Джентльмены ,по ходу то была комедия...Я думаю то был общак узбекских уборщиц со всей России.

махоня 23.01 19:55 [ + 2 – ]

---является уроженцем Таджикистана, сам нигде не работает и за плечами уже имеет две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за хранение наркотиков.



Спасибо правительству за такое чудо!!!!!