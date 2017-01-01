Иномарку и шесть миллионов отобрали у уборщицы "Магнита" на Ударников
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Общество
А чебуреки- -то нынче вон как разбогатели-то на уборке магазинов )))А вообще два сапога-пара...
Вообще черти чумызые окуели, то подала жалобу то забрала, надо было ментам раз..ебать этот притон... Да и бабло криминальное явно...
На проспекте Ударников нет ни одного магазина сети Магнит. Небылицы выдумываем сами?
Рекламка от кадровиков магнита. Или наркоторговля всё таки прибыльное дельце. Только мучает один вопрос - кому на руси жить хорошо?
А была ли вообще эта сумма? Стоило бы потребовать предъявить ее; в противном случае следует привлечь ее за ложный донос. А вообще приятно конечно, что наши трудовые мигранты так плодотворно трудятся и преуспевают. Мы привыкли видеть их на ржавых жигуленках, а теперь они уже приподнялись, на вполне достойной иномарке катаются. Наверное следует распространить положительный опыт работы Магнита со своими работниками на другие учреждения,
Джентльмены ,по ходу то была комедия...Я думаю то был общак узбекских уборщиц со всей России.
---является уроженцем Таджикистана, сам нигде не работает и за плечами уже имеет две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за хранение наркотиков.
Спасибо правительству за такое чудо!!!!!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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