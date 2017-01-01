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« Годовалый мальчик опрокинул на себя кружку с кипятком в квартире на Светлановском»

Мамашка чего-то не договаривает. Годовалый карапуз уже довольно большой. Чтобы одной кружкой обварить себе руки-ноги-туловище до тяжелого состояния -- не верю. Да еще когда в холодную кружку наливаешь кипяток, то он несколько остывает.



Думаю, что он вывернул на себя целый только что вскипевший чайник. Дернул за провод, и вот пожалуйста.

Жалко карапуза.