Продавца из Киргизии порезали в круглосуточном магазине на Купчинской

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«Продавца из Киргизии порезали в круглосуточном магазине на Купчинской»

Всезнайка 23.01 10:22 [ + 5 – ]

Ибо не фиг...Кыш из России.

koschke 23.01 14:26 [ + 6 – ]

Да это друган к нему в гости заходил. Надо чаще встречаться, гости наши дорогие.

дедИвaн 23.01 15:07 [ + 13 – ]

Торгуй в своём ишак-аул-баде, никто не порежет! Что вы всё дерьмоаульные к нам то прётесь?

МИФОДИЙ 23.01 15:18 [ + 9 – ]

Бодягой они в этих магазинах ночных торгуют хуже "боярышника" травят народ супостаты и всё с них как с гуся вода,на днях чуть Богу душу не отдал купил у чёрномазых бутлегеров 100 граммовый стаканчик на завтрак...