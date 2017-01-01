«Азиат совратил сына земляков в Петербурге»

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Общество
Чуркам, все равно кого пялить, хоть ишака, хоть ребенка!
У них там шариат за такие вещи круто наказывает - там нельзя, а в России шариата нет - для них это значит, что в России - можно.
Что здесь такого? У них это принято. Главное чтобы дырка была - хоть ослицы. Наверное по возрасту они были одногодки.
А в детстве меня с сестрой, мама в Ленинградский зоопарк водила, на обезьян поглазеть.
Несчастные живут по 10 человек в одной комнате, без учета половой принадлежности. Конечно, в таких условиях мог и ошибиться.
Бл*дь дать бы тебе хороших пиз*дюлей, тосколювый дятел. Сидишь по ту сторону экрана и дрочишь кнопки. Уебан чуркинстанский
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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