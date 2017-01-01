Азиат совратил сына земляков в Петербурге

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«Азиат совратил сына земляков в Петербурге»

Анжей Стамбулянский 23.01 10:20 [ + 15 – ]

Чуркам, все равно кого пялить, хоть ишака, хоть ребенка!

НЕСТОР 23.01 11:31 [ + 10 – ]

У чурок это в порядке вещей, нечего волноваться.

comandante Augusto 23.01 12:28 [ + 8 – ]

У них там шариат за такие вещи круто наказывает - там нельзя, а в России шариата нет - для них это значит, что в России - можно.

махоня 23.01 13:00 [ + 7 – ]

Что здесь такого? У них это принято. Главное чтобы дырка была - хоть ослицы. Наверное по возрасту они были одногодки.

koschke 23.01 14:24 [ + 2 – ]

А в детстве меня с сестрой, мама в Ленинградский зоопарк водила, на обезьян поглазеть.

Тоскливый Дятел 23.01 15:42 [ + -5 – ]

Несчастные живут по 10 человек в одной комнате, без учета половой принадлежности. Конечно, в таких условиях мог и ошибиться.

Руссия 23.01 18:32 [ + 3 – ]

Бл*дь дать бы тебе хороших пиз*дюлей, тосколювый дятел. Сидишь по ту сторону экрана и дрочишь кнопки. Уебан чуркинстанский

